LIVE F1 GP USA 2025 in DIRETTA | Verstappen domina e riapre il Mondiale! Orgoglio Ferrari e podio per Leclerc
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 22.39 Verstappen guadagna 15 punti su Piastri e 7 su Norris. L’olandese ha dominato in Texas avvicinandosi ulteriormente alle Mclaren mettendo ulteriore pressione agli uomini papaya 22.37 VERSTAPPEN DOMINA AD AUSTIN!! Seconda posizione per Norris, terzo uno strepitoso Charles Leclerc. GIRO 5656 Piastri ha messo in ghiaccio la quinta posizione. Gara anonima per il leader del Mondiale che quest’oggi guadagnerà 10 punti a meno di improvvisi colpi di scena. GIRO 5656 Inizia l’ultimo giro per Max Verstappen! L’olandese doppia Colapinto poco prima di curva 1. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
La prima parte del fine settimana texano si è conclusa con la Sprint Race vinta da Verstappen. Appuntamento per le qualifiche per stabilire la griglia di partenza del GP Segui con noi la diretta - facebook.com Vai su Facebook
F1, la sprint race in diretta da Austin: subito fuori Norris e Piastri, Verstappen al comando - X Vai su X
LIVE F1 Usa: Verstappen vince su Norris. Grande gara di Leclerc, terzo. Hamilton 4°, poi Piastri - Dopo la Sprint, l'olandese domina anche la gara lunga e si porta a 40 punti dalla vetta. Segnala gazzetta.it
F1 diretta GP USA live Austin: ultimi giri, Verstappen in testa, Leclerc tiene a bada Norris, Hamilton quarto - Il racconto in diretta del GP degli USA, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Si legge su sport.virgilio.it
GP USA 2025, gara: Verstappen scappa via, Leclerc 2° davanti a Norris – DIRETTA - Segui la cronaca minuto per minuto in diretta della gara, momento clou del weekend del GP Usa F1 LIVE dalle 20. Riporta formulapassion.it