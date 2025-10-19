CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 22.39 Verstappen guadagna 15 punti su Piastri e 7 su Norris. L’olandese ha dominato in Texas avvicinandosi ulteriormente alle Mclaren mettendo ulteriore pressione agli uomini papaya 22.37 VERSTAPPEN DOMINA AD AUSTIN!! Seconda posizione per Norris, terzo uno strepitoso Charles Leclerc. GIRO 5656 Piastri ha messo in ghiaccio la quinta posizione. Gara anonima per il leader del Mondiale che quest’oggi guadagnerà 10 punti a meno di improvvisi colpi di scena. GIRO 5656 Inizia l’ultimo giro per Max Verstappen! L’olandese doppia Colapinto poco prima di curva 1. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE F1, GP USA 2025 in DIRETTA: Verstappen domina e riapre il Mondiale! Orgoglio Ferrari e podio per Leclerc