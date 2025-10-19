CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.21 Ferrari e Mercedes potranno essere un fattore determinante nella lotta iridata. Piastri partirà alle spalle di Leclerc, Russell ed Hamilton con Antonelli alle calcagna e potrebbero sottrargli punti preziosi. 0.20 Qualifiche che potrebbe rappresentare uno snodo importante per la lotta iridata. Uno spento Piastri non è mai riuscito ad essere in lotta per le prime posizioni chiudendo ad oltre mezzo secondo da Verstappen ed a quasi tre decimi da Norris. L’australiano domani dovrà rimontare tante posizioni per limitare i danni e rimanere stabilmente in vetta al Mondiale piloti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP USA 2025 in DIRETTA: pole di forza di Verstappen davanti a Norris, male Piastri. 3° Leclerc