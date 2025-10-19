CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 20.51 La Ferrari e la Mercedes potrebbero essere gli arbitri di questo Mondiale. I quattro piloti di queste scuderie potrebbero sottrarre punti preziosi ai tre contendenti diventando alleati dell’uno o dell’altro a seconda delle situazioni di gara. 20.48 Dopo un venerdì da dimenticare la Ferrari ha fatto enormi passi avanti nella giornata di ieri. La scuderia di Maranello ha approfittato dell’incidente ad inizio Sprint Race per chiudere ai piedi del podio con Hamilton davanti a Leclerc. Nelle qualifiche il monegasco ha strappato una sorprendente terza posizione mentre il britannico ha chiuso al quinto posto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP USA 2025 in DIRETTA: pochi minuti al semaforo verde, aumenta l’attesa per la partenza