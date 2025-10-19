LIVE F1 GP USA 2025 in DIRETTA | pochi minuti al semaforo verde aumenta l’attesa per la partenza
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA 20.51 La Ferrari e la Mercedes potrebbero essere gli arbitri di questo Mondiale. I quattro piloti di queste scuderie potrebbero sottrarre punti preziosi ai tre contendenti diventando alleati dell’uno o dell’altro a seconda delle situazioni di gara. 20.48 Dopo un venerdì da dimenticare la Ferrari ha fatto enormi passi avanti nella giornata di ieri. La scuderia di Maranello ha approfittato dell’incidente ad inizio Sprint Race per chiudere ai piedi del podio con Hamilton davanti a Leclerc. Nelle qualifiche il monegasco ha strappato una sorprendente terza posizione mentre il britannico ha chiuso al quinto posto. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Inazuma Eleven: Victory Road tornerà a mostrarsi tra pochi giorni durante una diretta organizzata da Level-5 che svelerà maggiori dettagli sulle modalità Storia, Chronicles e Versus. - facebook.com Vai su Facebook
Fra pochi minuti la tappa del @cin_cup a Martinsville! Diretta su YT dalle 21:20 #NascarIT - X Vai su X
LIVE F1 Usa, alle 21 la gara: Verstappen dalla pole. Leclerc 3°, Hamilton 5° - Il Gran Premio Msc Cruises degli Stati Uniti d'America 2025, in programma da venerdì 17 a domenica 19 ottobre, verrà trasmesso su Sky Sport F1 (canale 207, anche in mobilità su SkyGo) e in streaming s ... Come scrive gazzetta.it
F1 diretta GP USA live Austin: Verstappen per il bis dalla pole, Leclerc sogna dal terzo posto, Hamilton quinto - Il racconto in diretta del GP degli USA, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Si legge su sport.virgilio.it
GP USA 2025, gara: Verstappen all’attacco dalla pole, si parte alle 21.00 – DIRETTA - Segui la cronaca minuto per minuto in diretta della gara, momento clou del weekend del GP Usa F1 LIVE dalle 20. formulapassion.it scrive