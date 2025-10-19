LIVE F1 GP USA 2025 in DIRETTA | ottima partenza di Leclerc!!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA GIRO 256 Questa la classifica: 1. Max Verstappen Leader 2. Charles Leclerc +1.669 3. Lando Norris +2.266 4. Lewis Hamilton +2.965 5. Oscar Piastri +4.110 6. George Russell +4.271 7. Kimi Antonelli +5.550 8. Oliver Bearman +6.091 9. Carlos Sainz +6.641 10. Yuki Tsunoda +6.907 11. Nico Hulkenberg +7.519 12. Fernando Alonso +7.454 13. Liam Lawson +8.010 14. Pierre Gasly +8.558 15. Esteban Ocon +9.005 16. Gabriel Bortoleto +8.988 17. Franco Colapinto +9.887 18. Lance Stroll +9.918 19. Isack Hadjar +10.805 20. Alexander Albon +16.736 GIRO 256 Piastri protegge l’interno in curva 1 per evitare un attacco di Russell che rimane molto vicino al leader del Mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
CERCHIAMO PERSONALE DI SALA La Bucaccia di Cortona seleziona personale di sala da inserire subito nel proprio staff. Offriamo assunzione diretta e ottima retribuzione, in un ambiente professionale, dinamico e accogliente. Cerchiamo persone con es - facebook.com Vai su Facebook
Ottimo risultato per “Vita in diretta” al 21,4% di share e 1 milione 884 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X
LIVE F1 Usa, tutto pronto per la partenza: Verstappen dalla pole. Leclerc 3°, Hamilton 5° - Il Gran Premio Msc Cruises degli Stati Uniti d'America 2025, in programma da venerdì 17 a domenica 19 ottobre, verrà trasmesso su Sky Sport F1 (canale 207, anche in mobilità su SkyGo) e in streaming s ... gazzetta.it scrive
F1 diretta GP USA live Austin: Verstappen per il bis dalla pole, Leclerc sogna dal terzo posto, Hamilton quinto - Il racconto in diretta del GP degli USA, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Scrive sport.virgilio.it
GP USA 2025, gara: Verstappen all’attacco dalla pole, si parte alle 21.00 – DIRETTA - Segui la cronaca minuto per minuto in diretta della gara, momento clou del weekend del GP Usa F1 LIVE dalle 20. formulapassion.it scrive