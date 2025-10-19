LIVE Dinamo Sassari-Olimpia Milano 72-76 Serie A basket in DIRETTA | non riesce l’impresa ai sardi Booker salva Messina!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.04 Termina qui questa cronaca testuale di OA Sport in Diretta LIVE! Vi ringraziamo per averci seguito, alla prossima! 14.02 A Sassari non bastano i 16 di Buie, i 13 di Thomas, i 12 di Beliauskas che nel secondo tempo non segna mai, i 9 di Marshall, i 7 di Zanelli, i 6 di Johnson, i 5 di Vincini e i 4 di McGlynn. Tuttavia, i tifosi della squadra sarda possono essere orgogliosi della prestazione messa in campo dalla Dinamo. 14.00 Milano viene trascinata da Booker che trova ben 19 punti, senza dimenticare l’importante apporto di Brooks che ne trova 14, insieme ai 12 di Ricci, i 9 di Ellis, i 7 di Guduric, i 5 di Diop, i 4 di Bolmaro e i 2 di Mannion, Duston e Flaccadori! 72-76 TERMINA QUI!! MILANO RESISTE E VINCE CONTRO UN GRANDISSIMO SASSARI! Time-out Sassari! 72-76 GUDURIC APPOGGIA AL VETRO!! Il serbo, con 5 punti in pochi secondi, potrebbe aver chiuso il match! 72-74 Ellis risponde con un grandissimo appoggio al tabellone! 72-72 Thomas a rimbalzo chiude l’azione! Time-out Sassari! 70-72 GUDURIC CON LA TRIPLA!! Canestro importantissimo del serbo! 70-69 Sassari torna in vantaggio con i due tiri liberi di Thomas! 68-69 Flaccadori trova i primi due punti del suo match dalla lunetta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Dinamo Sassari-Olimpia Milano 72-76, Serie A basket in DIRETTA: non riesce l’impresa ai sardi, Booker salva Messina!

