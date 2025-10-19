LIVE Dinamo Sassari-Olimpia Milano 55-53 Serie A basket in DIRETTA | sardi avanti all’inizio dell’ultimo quarto!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Fallo di Ricci, il suo quarto personale e il quarto di squadra per Milano! 65-63 Ricci è glaciale dalla lunetta! Quinto fallo per McGlynn che esce dal campo! 65-61 McGlynn trova subito altri due punti dopo un'ampia assenza dal campo per via dei suoi quattro falli. 63-61 Booker trova la schiacciata!! 63-59 RICCI RISPONDE!! L'azzurro risponde al giocatore di Sassari con la bomba! 63-56 JOHNSOOOOOOON!!! La tripla del numero 10!! 60-56 Altri due tiri liberi per Vincini! 58-56 TRIPLA DI ELLIIIIS!! Milano a -2 da Sassari! Primo time-out per Messina che deve subito richiamare i suoi: ultimo parziale iniziato 3-0 per Sassari e +5 nel punteggio! 58-53 Vincini chiude il parziale da tre dalla lunetta!

