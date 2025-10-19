LIVE Dinamo Sassari-Olimpia Milano 42-34 Serie A basket in DIRETTA | sardi avanti alla fine del primo tempo 12 punti per Beliauskas!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.48 Finisce il primo tempo con Sassari che conduce 42-34 e un +8 da gestire nella seconda parte del match! 42-34 Buie trova il quarto e il quinto punto del suo match dalla lunetta! 40-34 Brooks trova un solo libero ma raggiunge 10 punti nel match! 38-33 Zanelli segna i due liberi! 38-33 Brooks prova a trascinare i suoi con il layup! 38-31 Thomas conquista il rimbalzo in attacco che si crea da solo il canestro! Secondo time-out del quarto per Sassari! 36-31 Brooks trova il canestro dal mid range! Sassari termina il bonus, Milano ha ancora due falli di squadra da commettere! 36-29 Booker trova un solo canestro dalla lunetta! 36-28 ANCHE BUIE TROVA LA TRIPLA!! Sassari tira con il 60% dal perimetro!! 33-28 Ricci trova i due punti dalla lunetta! 33-26 Tripla folle di Zanelli, Sassari sul +7! 30-26 Due punti facili per Booker. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Dinamo Sassari-Olimpia Milano 42-34, Serie A basket in DIRETTA: sardi avanti alla fine del primo tempo, 12 punti per Beliauskas!

