LIVE Dinamo Sassari-Olimpia Milano 22-18 Serie A basket in DIRETTA | la squadra di casa conduce grazie alle triple di Beliauskas!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 28-22 Anche Johnson trova la tripla! 25-22 Il serbo trova il 22! Subisce fallo Guduric, che si prepara in lunetta. 25-20 ANCORA BELIAUSKAS!! Quarta tripla su quattro!! 22-20 Ellis scippa la palla a Zanelli e chiude la schiacciata! 12.22 Il primo quarto finisce sul layup sbagliato da Beliauskas che, tuttavia, con tre triple di fila, trascina Sassari! 22-18 Diop non è un tiratore da tre ma trova il canestro dal perimetro! 22-15 Lo statunitense non trema e trova il 22! Fallo su Brooks che può andare in lunetta! 22-13 BELIAUSKAAAAAS!!! Trova la terza tripla di fila il lituano che ha la mano caldissima!!! Milano raggiunge Sassari a quattro falli di squadra! 19-13 ANCORA BELIAUSKAS!! Il lituano ci sta prendendo gusto! 16-13 La tripla di Beliauskas! 13-13 Non trema Diop che trova i due tiri liberi! Time-out per Sassari prima dei liberi di Diop! Diop cerca la schiacciata ma subisce fallo: il quarto di squadra per Sassari, Milano resta a tre! 13-11 Brooks trova la tripla! 13-8 Non sbaglia Thomas dalla lunetta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Dinamo Sassari-Olimpia Milano 22-18, Serie A basket in DIRETTA: la squadra di casa conduce grazie alle triple di Beliauskas!

