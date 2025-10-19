LIVE Dinamo Sassari-Olimpia Milano 0-0 Serie A basket in DIRETTA | palla a due nel lunch match!

Marshall commette fallo su Bolmaro, primo di squadra per Sassari. Primo fallo di squadra per Milano. 10-6 Bolmaro si sblocca per il -4. 10-4 ANCORA MARSHALL CON LA TRIPLA!! 7-4 Primi due punti per Booker che trova il canestro! Subito time-out per Messina! 7-2 Marshall con la tripla!!! Sassari trova il primo canestro da tre in transizione! 4-2 McGlynn sbaglia il primo tentativo, prende il rimbalzo offensivo e chiude l'azione con l'appoggio a canestro. 2-2 Ricci appoggia a canestro! 2-0 Thomas apre le danze con un taglio che manda fuori tempo la difesa di Ricci!

