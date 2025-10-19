lite tra ragazzi ucciso 23enne

Hekuran Cumani non era tipo da andarsele a cercare, dice chi lo conosceva. Aveva 23 anni. A Fabriano lavorava saltuariamente durante l’inverno, mentre in estate faceva la stagione in un ristorante a Senigallia. Gli amici erano quelli di sempre, quelli con cui era cresciuto. Una compagnia numerosa che si ritrovava al bar e che, qualche volta, nel fine settimana, partiva in direzione di Perugia per ballare. È successo anche venerdì sera. Intorno a mezzanotte, dopo essersi riuniti, in dieci sono partiti a bordo di due auto e hanno raggiunto il "110 Cafè" di via Pascoli, Perugia, locale cuore della vita notturna studentesca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

