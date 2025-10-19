Lite nel centro di Cagliari | giovane accoltellato è grave

Un uomo è stato accoltellato nel centro di Cagliari al culmine di una violenta lite tra giovani. La vittima, raggiunta da diversi fendenti al torace e a un braccio, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata d’urgenza all’ospedale Brotzu, dove si trova ricoverata in prognosi riservata. Sul luogo dell’aggressione sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e identificare l’autore del gesto. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e raccogliendo le testimonianze dei presenti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

