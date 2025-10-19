Lite all' uscita della discoteca | ragazzo cade e si ferisce a una mano
Una serata come tante: musica alta, drink in mano e voglia di divertirsi. Ma all'esterno dalla discoteca Qi Clubbing di Erbusco, nella notte tra sabato 18 e domenica 19 ottobre, l’atmosfera si è fatta incandescente. Complice forse qualche bicchiere di troppo, o uno sguardo interpretato male. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Era uscita allo scoperto dopo aver subito la violenza nel 2023. La lite per i video, l'inseguimento e l'arrivo dei carabinieri. La sua legale molla: «Da lei comportamenti violenti» - facebook.com Vai su Facebook
Ragazzo di 22 anni accoltellato da un coetaneo fuori dalla discoteca: i colpi dopo una lite nel parcheggio - Un altro episodio di violenza tra giovani a un solo giorno di distanza dalla morte di Hekuran Cumani, sgozzato in un parcheggio dell'Università di Perugia. Si legge su msn.com
Una lite in discoteca, poi spunta il coltello: ucciso un ragazzo di 23 anni a Perugia - Ma Hekuran Cumani, 23 anni, non è mai tornato a casa: ucciso con una coltellata al petto nel parcheggio davanti al Dipartimento di matematica e informatica dell'Università. Lo riporta ansa.it
La lite e la coltellata alla gola. Morto un 23enne nel parcheggio dell'università di Perugia - Sangue nella notte fuori dalla facoltà di Matematica. Lo riporta msn.com