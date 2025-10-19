L’Italia ha violato gli obblighi Almasri l’Aja affonda il colpo

Che sul caso Almasri l’Italia «non ha rispettato i propri obblighi internazionali» è un fatto. Si può scrivere all’indicativo, non c’è alcun dubbio sul punto. La prima sezione della Corte . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

