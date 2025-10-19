L’Italia ha violato gli obblighi Almasri l’Aja affonda il colpo
Che sul caso Almasri l’Italia «non ha rispettato i propri obblighi internazionali» è un fatto. Si può scrivere all’indicativo, non c’è alcun dubbio sul punto. La prima sezione della Corte . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
In Italia se violi la legge vieni, giustamente, perseguito ma se sei un PM e hai violato la Costituzione non solo non ti succede nulla ma va già bene se non ti promuovono. Per i magistrati valgono regole speciali. Altro che separazione delle carriere @ildubbione - X Vai su X
"DUE MAMME": CONSULTA SMENTITA! Oggi la Corte Europea dei Diritti Umani ha deciso che l'Italia non ha violato alcun diritto quando si è rifiutata di inserire nell'atto di nascita di un bambino la 'seconda madre' intenzionale oltre quella biologica. Una vitt - facebook.com Vai su Facebook