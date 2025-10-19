L’Irlanda introduce il reddito di base per gli artisti

Metropolitanmagazine.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiama Basic Income for Arts (BIA), il programma appena introdotto in Irlanda che stabilisce un reddito di base per gli artisti e i lavoratori creativi. Non un reddito universale, ma una misura per contrastare l’instabilità di un settore volubile. Una misura che permette agli artisti di concentrarsi sul lavoro creativo senza il terrore di finire in miseria. L’intervento pilota del programma, durato tre anni, ha avuto inizio nell’ aprile del 2022: sono stati erogati pagamenti pari a 325 euro a settimana a 2.000 artisti e operatori creativi idonei, selezionati in modo casuale e invitati a partecipare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

l8217irlanda introduce il reddito di base per gli artisti

© Metropolitanmagazine.it - L’Irlanda introduce il reddito di base per gli artisti

Scopri altri approfondimenti

l8217irlanda introduce reddito baseL’Irlanda è il primo Paese a introdurre il reddito di base per gli artisti - In Irlanda è stato istituzionalizzato il reddito di base per gli artisti e i lavoratori della cultura: diventerà permanente dal 2026 ... Da exibart.com

l8217irlanda introduce reddito baseL’Irlanda introduce il Reddito Universale per gli artisti - Il governo irlandese ha approvato i piani per implementare in modo permanente un regime di reddito di base che sosterrà fino a 2. Come scrive beppegrillo.it

l8217irlanda introduce reddito baseIn Irlanda il reddito di base per gli artisti e i lavoratori creativi diventa realtà - Dopo tre anni di sperimentazione il programma che garantisce 325 euro a settimana a duemila creativi diventa strutturale. Come scrive wired.it

Cerca Video su questo argomento: L8217irlanda Introduce Reddito Base