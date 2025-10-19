L’Irlanda introduce il reddito di base per gli artisti
Si chiama Basic Income for Arts (BIA), il programma appena introdotto in Irlanda che stabilisce un reddito di base per gli artisti e i lavoratori creativi. Non un reddito universale, ma una misura per contrastare l’instabilità di un settore volubile. Una misura che permette agli artisti di concentrarsi sul lavoro creativo senza il terrore di finire in miseria. L’intervento pilota del programma, durato tre anni, ha avuto inizio nell’ aprile del 2022: sono stati erogati pagamenti pari a 325 euro a settimana a 2.000 artisti e operatori creativi idonei, selezionati in modo casuale e invitati a partecipare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
