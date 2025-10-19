Liquorificio Morelli Il sapore di Pisa
Qualità, territorialità e artigianalità. Sono queste le tre parole chiave del Liquorificio Morelli, celebre realtà del territorio pisano che in questi giorni ha portato il suo banco in piazza Vittorio Emanuele II per la XIII edizione di Terre di Pisa Food and Wine. Uno stand inconfondibile grazie ai colori sgargianti delle confezioni e al dolce aroma delle composizioni dell’azienda di Forcoli che ha attirato sia turisti curiosi, ma anche gli affezionati clienti pisani. Roberto Bensi, come sta andando la manifestazione? "Molto bene. Abbiamo avuto un’ottima affluenza e anche il meteo ci ha dato una mano: il sole, in questi casi, fa la differenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
