L' inquietante foto di un cavalcavia sulla tangenziale a Moncalieri | la vistosa crepa diventa virale
Diffusa inizialmente su alcuni gruppi Facebook, è diventata virale in questi giorni la foto di un cavalcavia della tangenziale di Torino, all’altezza di Moncalieri. Mostra un tratto sopraelevato con una grande crepa, che sembra mettere in pericolo la solidità dell’infrastruttura.La richiesta di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
