L'infortunio di Rune può rivoluzionare il tennis il messaggio all'ATP è chiaro | Dobbiamo cambiare
Holger Rune ha riportato la rottura del tendine d'Achille mentre giocava a Stoccolma. Il serissimo infortunio del danese ha prodotto una serie di polemiche nel mondo del tennis, con tanti giocatori che chiedono grandi cambiamenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
