L' incidente di Asiago e il racconto del sindaco che ha visionato le telecamere | Auto come fuoco d' artificio

Notizie.virgilio.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Asiago racconta l'esatta dinamica dell'incidente prima della tragica morte di tre ventenni "andavano velocissimi". 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

l incidente di asiago e il racconto del sindaco che ha visionato le telecamere auto come fuoco d artificio

© Notizie.virgilio.it - L'incidente di Asiago e il racconto del sindaco che ha visionato le telecamere: "Auto come fuoco d'artificio"

Altre letture consigliate

incidente asiago racconto sindacoIncidente Asiago, auto si schianta contro la fontana della rotatoria: morti tre 20enni, un ferito grave. Il sindaco: «Andavano a velocità folle» - È il bilancio di un drammatico incidente avvenuto nella notte ad Asiago (Vicenza). Secondo ilmattino.it

incidente asiago racconto sindacoChi sono Riccardo Gemo, Nicola Xausa e Pietro Pisapia giovani morti nel drammatico incidente di Asiago - Sono Riccardo Gemo, Nicola Xausa e Pietro Pisapia i tre ventenni morti nel tragico incidente stradale ad Asiago, in provincia di Vicenza ... Segnala virgilio.it

incidente asiago racconto sindacoIncidente ad Asiago, oggi: tre morti. Auto con cinque giovani si schianta contro una fontana dopo un compleanno: «Situazione drammatica, andavano velocissimi» - Le vittime tutte vicentine con la passione per lo sci ... Da corrieredelveneto.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Asiago Racconto Sindaco