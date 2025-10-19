L’importanza degli scambi internazionali nelle relazioni bilaterali evento a Montecitorio
ROMA – Mercoledì 22 ottobre a partire dalle ore 15, presso la Sala della Regina di Montecitorio, si svolgerà l’evento “L’importanza degli scambi internazionali nelle relazioni bilaterali”. L’appuntamento, come informa una nota, viene trasmesso in diretta webtv. Indirizzo di saluto del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana. Intervento istituzionale di Giorgio Silli, sottosegretario di Stato agli Affari esteri e alla cooperazione internazionale. Interventi di Giulio Tremonti (foto), Presidente della III Commissione Affari esteri e comunitari, Jia Guide, Ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese in Italia, Massimo Ambrosetti, Ambasciatore d’Italia presso la Repubblica Popolare Cinese, Vinicio Peluffo, presidente dell’Associazione parlamentare “Amici della Cina”, e Ada Lopreiato, componente dell’Unione interparlamentare sezione Italia-Cina. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
