Limp Bizkit morto il bassista Sam Rivers | aveva 48 anni

Come un fulmine a ciel sereno, arriva la notizia della morte del bassista dei Limp Bizkit, Sam Rivers: il musicista fondatore della band insieme al cantane Fred Durst nel 1994. L’annuncio arriva dal gruppo che sui canali ufficiali ha condiviso la notizia: “ Oggi abbiamo perso nostro fratello. Il nostro compagno di band. Il nostro battito cardiaco. Sam Rivers non era solo il nostro bassista, era pura magia. Il suo battito è in ogni canzone, la calma nel caos, l’anima nel suono.Fin dalla prima nota che abbiamo suonato insieme, Sam ha portato una luce e un ritmo che non potevano mai essere sostituiti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Limp Bizkit, morto il bassista Sam Rivers: aveva 48 anni

News recenti che potrebbero piacerti

Limp Bizkit, è morto Sam Rivers, bassista e fondatore della band. Aveva 48 anni La notizia è stata confermata dalla stessa band tramite un post pubblicato sui social network. Non sono state rese note le cause del decesso #RIPSamRivers Vai su Facebook

È morto Sam Rivers, bassista e membro fondatore dei Limp Bizkit. La band addolorata: “Era pura magia, la calma nel caos, l’anima nel suono” - – si legge nella nota diramata sui social – Sam Rivers non era solo il nostro bassista, era pura magia. Scrive ilfattoquotidiano.it

Limp Bizkit, addio al bassista e fondatore Sam Rivers - Lo annuncia la stessa band sui social, senza specificare, però, quali siano le cause della morte: "Oggi abbiamo ... Segnala rockol.it

Addio a Sam Rivers, bassista e fondatore dei Limp Bizkit. Aveva 48 anni - La band americana ha annunciato la morte del suo storico membro. Segnala tg24.sky.it