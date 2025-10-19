limp bizkit morto a 48 anni il bassista sam rivers

È morto a 48 anni Sam Rivers, bassista e co-fondatore dei Limp Bizkit. A darne l’annuncio la band in un post su Instagram. “ Oggi abbiamo perso nostro fratello, il nostro compagno di band, il nostro battito del cuore. Sam Rivers non era solo il nostro bassista: era pura magia. Il battito di ogni canzone, la calma nel caos, l’anima nel suono” si legge nel post della band icona del nu metal che ricorda come “dalla prima nota che abbiamo suonato insieme, Sam ha portato una luce e un ritmo insostituibili. Il suo talento era spontaneo, la sua presenza indimenticabile, il suo cuore immenso”.”Abbiamo condiviso tantissimi momenti – selvaggi, tranquilli, bellissimi – e ognuno di essi ha avuto un significato speciale perché Sam era lì. 🔗 Leggi su Lapresse.it

