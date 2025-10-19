Limp Bizkit è morto Sam Rivers bassista e co-fondatore della band

Roma, 19 ottobre 2025 - I fan dei Limp Bizkit in lutto, è morto Sam Rivers, il bassista della Florida co-fondatore della band nu metal, lo ha reso noto la tessa band sui social. Rivers, 48 anni, soffriva da tempo di problemi epatici legati all'abuso di alcol. La band ha scritto che ha perso un fratello", "il nostro cuore pulsante". Rivers aveva fondato i Limp Bizkit nel 1994 insieme al cantante Fred Durst. I due avevano suonato insieme nei Malachi Sage. Da lì arrivò il batterista John Otto, il chitarrista Wes Borland e più tardi l'ex membro degli House of Pain, DJ Lethal. Nel 1999 la band scalò le classifiche con l'album "Significant Other", trascinato dal singolo "Nookie". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Limp Bizkit, è morto Sam Rivers, bassista e co-fondatore della band

