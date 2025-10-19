Libertas vittoria di cuore | battuto Bergamo in casa

Livorno, 19 ottobre 2025 – Festa al Modigliani Forum per la Libertas Livorno che vince una partita non adatta ai deboli di cuore per 75-72 e tornano al successo dopo il ko di Torino. Il primo quarto si chiude sul 22-20 per la formazione amaranto che trova un Valentini tirato a lucido e in formato assist-man. Il 7 di casa segna 5 punti, innesca Possamai e prende per mano i suoi. Bergamo resta in scia e non perde terreno. Il secondo quarto è da dimenticare per Filloy e soci che incassano un parziale di 11-22 dopo esser andati sotto, perdono terreno e vanno negli spogliatoi sotto di 9 punti. Nel tiro dalla lunga distanza abita la differenza sostanziale, con la Libertas che fa registrare un negativo 213 e il tabellino recita 33-42. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

