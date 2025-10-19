liberiamo via mantova il 30 ottobre il doppio corteo

Dopo i vari incontri e le assemblee pubbliche il Comitato cittadino Ss62 via Mantova scende direttamente in strada. Lo farà nella serata di giovedì 30 ottobre dalle 20, con il corteo "Liberiamo Via Mantova" che prevede ben due percorsi: quello sul versante parmense (con ritrovo nella zona industriale di Casaltone a Sorbolo Mezzani) e l’altro da piazza Pallini a Sorbolo Levante di Brescello, per congiungere i due gruppi sul ponte dell’Enza, proprio al confine tra i due Comuni e tra le province di Reggio e Parma. I cittadini sono invitati a partecipare indossando giubbotti ad alta visibilità e portando torce a pila per illuminare il percorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

