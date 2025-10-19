Levante Carlo Marrale Silvia Mezzanotte il contest per cantautrici e l’album di Bianca d’Aponte al Premio d’Aponte 2025
AVERSA – Mancano pochi giorni al 21° “Premio Bianca d’Aponte”, il contest riservato a cantautrici in programma al teatro Cimarosa di Aversa il 24 e 25 ottobre. Una edizione particolarmente importante perché proprio venerdì 24 ottobre uscirà “Bianca d’Aponte – Ensemble per Bianca” (Gro dischiIrd), il primo disco dove si potrà ascoltare la voce della giovane e talentuosa cantautrice scomparsa prematuramente nel 2003 a 23 anni. L’album, realizzato grazie al contributo di NuovoImaie, sarà presentato sabato mattina nell’ambito della manifestazione. Il cuore della due giorni sarà il concorso, che vedrà come finaliste: Giglio (al secolo Martina Giglio) da Torino, Indelicato (Giorgia Maria Indelicato) da Trapani, Lumen (Silvia Demita) da Taranto, Malto (Chiara Ceccatelli) da Siena, Momi (Monica Commisso) da Udine, Nove (Roberta Guerra) da Genova, Claudia Salvini da Arezzo, Micaela Tempesta da Napoli, Testimone (Alessandra Raschetti) dalla Svizzera, Canton Ticino, e Marta Maria Valerio da Napoli. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
