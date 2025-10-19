L’European Classical Ballet porta in Italia Il lago dei cigni

Milano, 19 ott. (askanews) – Annunciata la tournée italiana 2025 dell’European Classical Ballet, in scena dal 6 al 12 novembre con “Il lago dei cigni” di Petr Il’ic Cajkovskij. La compagnia internazionale, diretta dal maestro Andrey Scharaev, riunisce 35 professionisti provenienti da tutto il mondo, inclusa l’Italia. Protagonisti saranno Jana Salenko, Prima Ballerina del Berlin State Ballet, nel doppio ruolo di Odette e Odile, e Kalle Wigle, Solista del Berlin State Ballet, nel ruolo del Principe Siegfried. Il tour si aprirà il 6 novembre a Torino (Teatro Gran Valdocco), per proseguire il 7 novembre a Ferrara (Teatro Nuovo), l’8 novembre a Roma (Auditorium Conciliazione), il 9 novembre a Bari (Teatro Team), l’11 novembre a Milano (Teatro Carcano) e concludersi il 12 novembre a Montecatini (Nuovo Teatro Verdi). 🔗 Leggi su Ildenaro.it