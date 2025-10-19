L’Europa fa scudo a Kiev

Quotidiano.net | 19 ott 2025

Almeno nei convenevoli sono migliorati, ma il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, torna a Kiev, dal faccia a faccia con Donald Trump, a mani vuote. E probabilmente anche con una certa dose di nervoso. Per il momento, i missili di crociera a lungo raggio Tomahawk, rimangono un miraggio. Il presidente Usa, dopo un’iniziale, possibile apertura, ha fatto marcia indietro, sostenendo che la vendita dei razzi rappresenterebbe per la Russia un’escalation. Axios, testata sempre molto bene informata su quello che succede alla Casa Bianca, ha parlato di una "conclusione brusca" dopo due ore di faccia a faccia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

