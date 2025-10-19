"E’ stata una delle migliori settimane di lavoro da inizio stagione a livello di concentrazione, attenzione che ci ha consentito di introdurre anche nuove situazioni". Il tecnico dell’Estra è particolarmente soddisfatto del lavoro svolto dalla sua squadra e soprattutto da come i giocatori hanno reagito dopo la vittoria contro Ruvo di Puglia arrivata sul filo di lana. "La reazione l’avevo già avvertita nello spogliatoio dopo la partita contro Ruvo – prosegue Della Rosa – i ragazzi erano consapevoli che potevamo fare meglio. Devo dire che la lezione è servita". Una squadra pronta e consapevole quella che si presenta oggi a Rieti (ore 18) per sfidare una formazione che ha avuto un ottimo avvio di stagione e che gioca una pallacanestro di grande ritmo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Estra fa visita a Rieti. Della Rosa è fiducioso