Leone XIV proclama sette nuovi santi tra loro il medico dei poveri venezuelano e san Bartolo Longo
Sette nuovi santi, di cui due laici senza miracolo. Lo ha deciso Leone XIV che, dopo aver recentemente canonizzato san Pier Giorgio Frassati e san Carlo Acutis, ha proclamato, in piazza San Pietro, sette nuovi santi. Tra essi spiccano in modo particolare due figure: san José Gregorio Hernández Cisneros, il primo santo venezuelano soprannominato “ il medico dei poveri ”, e san Bartolo Longo, fondatore del celebre Santuario mariano di Pompei. Prevost, eletto proprio il giorno della supplica alla Madonna di Pompei, l’8 maggio 2025, ha confermato per entrambi la decisione presa da Bergoglio poco prima della sua morte, il 25 febbraio 2025, ovvero di procedere alla canonizzazione senza il secondo miracolo, il primo serve per la beatificazione, previsto dall’iter per la santità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
