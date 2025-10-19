Leone XIV proclama 7 nuovi santi tra cui due venezuelani un armeno e Bartolo Longo fondatore del santuario di Pompei
Leone XIV ha proclamato sette nuovi santi. Tra cui due figure particolarissime, il medico fondatore del santuario di Pompei, Bartolo Longo, pugliese di Latiano (Brindisi), che nell'Italia.
