Di seguito il comunicato: In occasione del trentennale dalla sua fondazione, la Consulta Nazionale Antiusura “San Giovanni Paolo II” è stata ricevuta in udienza da Papa Leone XIV nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico. Un momento di profonda intensità spirituale e istituzionale, che ha visto la partecipazione delle 35 Fondazioni aderenti, dei volontari, dei referenti ecclesiali e civili, e delle persone che ogni giorno combattono le conseguenze dell’usura. Nel suo discorso, il Santo Padre ha espresso gratitudine e riconoscimento per l’impegno della Consulta, definendola “sentinella del Vangelo nella città” e “artigiana di speranza”. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Leone XIV: l’usura “ferita grave che lacera la carne viva della società”. Anche l’associazione barese all’udienza Consulta nazionale "San Giovanni Paolo II" ricevuta dal papa