Leone XIV | l’usura ferita grave che lacera la carne viva della società Anche l’associazione barese all’udienza Consulta nazionale San Giovanni Paolo II ricevuta dal papa
Di seguito il comunicato: In occasione del trentennale dalla sua fondazione, la Consulta Nazionale Antiusura “San Giovanni Paolo II” è stata ricevuta in udienza da Papa Leone XIV nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico. Un momento di profonda intensità spirituale e istituzionale, che ha visto la partecipazione delle 35 Fondazioni aderenti, dei volontari, dei referenti ecclesiali e civili, e delle persone che ogni giorno combattono le conseguenze dell’usura. Nel suo discorso, il Santo Padre ha espresso gratitudine e riconoscimento per l’impegno della Consulta, definendola “sentinella del Vangelo nella città” e “artigiana di speranza”. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Altre letture consigliate
IMPORTANTE E BELLISSIMO DISCORSO DEL SANTO PADRE LEONE XIV AI MEMBRI DELLA CONSULTA NAZIONALE ANTIUSURA LEGGIAMOLO INTEGRALMENTE E MEDITIAMOLO ATTENTAMENTE Sala Clementina - Sabato, 18 ottobre 2025 Nel nom - facebook.com Vai su Facebook
#LeoneXIV: disincentivare l'usura, peccato grave e macigno che soffoca - X Vai su X
Leone XIV: l’usura “ferita grave che lacera la carne viva della società”. Anche l’associazione barese all’udienza Consulta nazionale "San Giovanni Paolo II" ricevuta ... - In occasione del trentennale dalla sua fondazione, la Consulta Nazionale Antiusura “San Giovanni Paolo II” è stata ricevuta in udienza da Papa Leone XIV nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico. Scrive noinotizie.it
Udienza Generale 8 ottobre 2025, Papa Leone XIV: “Nessuna ferita è destinata a rimanere aperta per sempre” - Udienza Generale di mercoledì 8 ottobre 2025, Papa Leone XIV: Gesù Risorto non sottrae la vita alla fatica ma ne cambia il senso. Segnala lalucedimaria.it
Leone XIV: essere segni di speranza e pace in un mondo disperato - Udienza generale con folla da record in piazza San Pietro: oltre 60mila pellegrini. Si legge su msn.com