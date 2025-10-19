Leone XIV | l’usura ferita grave che lacera la carne viva della società Anche l’associazione barese all’udienza Consulta nazionale San Giovanni Paolo II ricevuta dal papa

Di seguito il comunicato: In occasione del trentennale dalla sua fondazione, la Consulta Nazionale Antiusura “San Giovanni Paolo II” è stata ricevuta in udienza da Papa Leone XIV nella Sala Clementina del Palazzo Apostolico. Un momento di profonda intensità spirituale e istituzionale, che ha visto la partecipazione delle 35 Fondazioni aderenti, dei volontari, dei referenti ecclesiali e civili, e delle persone che ogni giorno combattono le conseguenze dell’usura. Nel suo discorso, il Santo Padre ha espresso gratitudine e riconoscimento per l’impegno della Consulta, definendola “sentinella del Vangelo nella città” e “artigiana di speranza”. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

