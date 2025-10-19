Leone XIV canonizza sette santi nella Giornata Missionaria
Ottobre sa di festa quando la piazza si riempie di volti. A Piazza San Pietro, tra canti e bandiere, il Papa ha aggiunto sette nomi all’albo della santità. Un gesto che intreccia popoli, lingue e memorie, consegnando alla Chiesa storie che non smettono di parlare al presente. Sette nomi, un respiro universale È la domenica . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Altre letture consigliate
Vatican News. . Da Piazza San Pietro, Santa Messa presieduta da Papa Leone XIV con Cerimonia di Canonizzazione Vai su Facebook
Papa Leone XIV proclama sette nuovi santi nella messa in piazza San Pietro: chi sono - Leggi su Sky TG24 l'articolo Papa Leone XIV proclama sette nuovi santi nella messa in piazza San Pietro: chi sono ... Si legge su tg24.sky.it
Papa Leone canonizza sette nuovi santi in piazza San Pietro: tre sono italiani - Papa Leone a Piazza San Pietro per la messa nel corso della quale proclamerà sette nuovi santi. Secondo lasicilia.it
Leone XIV proclama sette nuovi santi. Le dirette - Papa Leone presiederà la celebrazione eucaristica con il rito di canonizzazione di sette beati che arrivano da continenti, epoche e vocazioni diverse ... Scrive rainews.it