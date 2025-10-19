Leone XIV canonizza il fondatore del santuario di Pompei anche Mattarella in piazza San Pietro

Oltre a Bartolo Longo vengono innalzati agli onori degli altari i primi santi del Venezuela e della Papua Nuova Guinea e un arcivescovo vittima del genocidio armeno. Presenti molti fedeli venezuelani, ieri sit-in contro Maduro. Presenti 70mila fedeli. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Leone XIV canonizza il fondatore del santuario di Pompei, anche Mattarella in piazza San Pietro

