L' Elettromeccanica Angelini non trova il riscatto e cede in casa di Scandicci
L’Elettromeccanica Angelini Cesena inciampa in un’altra battuta d’arresto in casa di Pallavolo Scandicci, la gara finisce 3-1 (25-18, 25-22, 21-25, 25-22). Ancora una serata no in ricezione, con Lupoli costretta a correre e servire palla alta alle sue attaccanti; dall’altra parte della rete, le. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
