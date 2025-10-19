Legnano un chilo di droga e 20mila euro in casa I soldi nascosti anche in una scatola di merendine
Milano, 19 ottobre 2025 – In casa aveva un chilo di droga e 20mila euro in contanti: arrestato un 34enne residente a Legnano. La Polizia di Stato di Milano, a seguito di un’attività volta al contrasto dello spaccio di droga, ha effettuato un servizio di osservazione a Legnano. E ha arrestato un italiano di 34 anni, già noto alle forze dell'ordine, dopo una perquisizione a casa sua. Durante i controlli nell’abitazione, i poliziotti hanno rinvenuto diverse migliaia di euro in contanti nascosti all’interno di un pacco di merendine, occultato in un mobile della cucina, e successivamente anche nella camera da letto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Altre letture consigliate
Con la scarpa giusta oltre a far chilometri… detti stile #mielelegnano #mielelegnanototallook #alwaysinmielestyle #mielelegnanonewseason #mielelegnanofw25_26 - facebook.com Vai su Facebook
Trecento chili di rifiuti raccolti lungo le sponde del fiume Olona a Legnano durante la Giornata ecologica https://legnanonews.com/aree-geografiche/legnano/2025/09/21/trecento-chili-di-rifiuti-raccolti-lungo-le-sponde-del-fiume-olona-a-legnano-durante-la-gior - X Vai su X
Legnano, un chilo di droga e 20mila euro in casa. I soldi nascosti anche in una scatola di merendine - Nell’abitazione trovati hashish, buste di marijuana confezionate, materiale per il taglio ed il confezionamento, nonché un bilancino di precisione. ilgiorno.it scrive
Un chilo di droga in casa, arrestato nel Milanese - La Polizia di Stato di Milano ha arrestato un italiano di 34 anni, già noto alle forze dell'ordine, per il possesso ai fini di spaccio di 500 grammi di hashish, quasi 400 grammi di marijuana e circa 2 ... Scrive ansa.it
Legnano, 1 kg di droga e 20mila euro in contanti in casa, arrestato spacciatore - In casa 1 kg di droga 20mila euro in contanti, uomo arrestato per spaccio a Legnano. Da ilnotiziario.net