Milano, 19 ottobre 2025 – In casa aveva un chilo di droga e 20mila euro in contanti: arrestato un 34enne residente a Legnano. La Polizia di Stato di Milano, a seguito di un’attività volta al contrasto dello spaccio di droga, ha effettuato un servizio di osservazione a Legnano. E ha arrestato un italiano di 34 anni, già noto alle forze dell'ordine, dopo una perquisizione a casa sua. Durante i controlli nell’abitazione, i poliziotti hanno rinvenuto diverse migliaia di euro in contanti nascosti all’interno di un pacco di merendine, occultato in un mobile della cucina, e successivamente anche nella camera da letto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Legnano, un chilo di droga e 20mila euro in casa. I soldi nascosti anche in una scatola di merendine