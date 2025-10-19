Legnano 1 kg di droga e 20mila euro in contanti in casa arrestato spacciatore

In casa 1 kg di droga 20mila euro in contanti, uomo arrestato per spaccio a Legnano. La Polizia di Stato di Milano ha arrestato a Legnano un cittadino italiano di 34 anni, già noto alle forze dell’ordine, per il possesso ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e ha sequestrato oltre 500 grammi di hashish, . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net