Legge di bilancio 2026 ecco il testo Taglio alle tasse e ricalcolo dell’Isee chi e come potrà beneficiarne
È di 137 articoli la prima bozza della legge di bilancio, attesa in Parlamento la prossima settimana. Secondo quanto emerge dalla versione, anticipata oggi dalle agenzie, risultano confermate tutte le principali misure annunciate nella conferenza stampa di venerdì da Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti, dopo il Consiglio dei ministri che ha varato la manovra per il 2026. Vale complessivamente 18,7 miliardi di euro. Sul piano fiscale viene confermata la sforbiciata all’aliquota intermedia dell’Irpef – quella su redditi imponibili compresi tra 28 e 50mila euro: passerà dal 35% al 33%. La Lega porta a casa l’agognata rottamazione delle cartelle, alias “pace fiscale”. 🔗 Leggi su Open.online
Argomenti simili trattati di recente
La legge di bilancio conferma ancora una volta l'impegno concreto del governo Meloni a sostegno della famiglia, della natalita' e della genitorialità. Con 1,6 miliardi di euro, superando anche le gia' significative manovre precedenti, si mette in campo un pac - facebook.com Vai su Facebook
Legge di bilancio 2026, le misure per la sanità: ecco il dettaglio su nuove assunzioni e aumenti in busta paga - Previste 7 mila nuove assunzioni e 338 milioni per gli aumenti in busta paga per medici, infermieri e altre professioni sanitarie. - https://insanitas.it/d - X Vai su X
Il testo integrale della bozza della Manovra 2026: tutti i 137 articoli nel pdf - Si compone di 137 articoli e rappresenta la prima stesura della legge di Bilancio, attesa in Parlamento la prossima settimana. Scrive corriere.it
Legge di Bilancio 2026, ecco il testo (pdf). Tutte le novità su bonus, tasse, pensioni e non solo - La Legge di Bilancio 2026 dovrebbe contenere molte novità che riguardano le tasse, i bonus, la famiglia e pensioni. Riporta money.it
Il Consiglio dei ministri approva la Legge di Bilancio 2026: ecco le misure principali - Il taglio dell'Irpef, il supporto alle famiglie e al settore della sanità sono alcune delle misure più importanti della Legge di Bilancio. Segnala fortuneita.com