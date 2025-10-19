Legge di bilancio 2026 ecco il testo Taglio alle tasse e ricalcolo dell’Isee chi e come potrà beneficiarne

È di 137 articoli la prima bozza della legge di bilancio, attesa in Parlamento la prossima settimana. Secondo quanto emerge dalla versione, anticipata oggi dalle agenzie, risultano confermate tutte le principali misure annunciate nella conferenza stampa di venerdì da Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti, dopo il Consiglio dei ministri che ha varato la manovra per il 2026. Vale complessivamente 18,7 miliardi di euro. Sul piano fiscale viene confermata la sforbiciata all’aliquota intermedia dell’Irpef – quella su redditi imponibili compresi tra 28 e 50mila euro: passerà dal 35% al 33%. La Lega porta a casa l’agognata rottamazione delle cartelle, alias “pace fiscale”. 🔗 Leggi su Open.online