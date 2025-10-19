Il restauro procede e il giardino riapre al pubblico, l’Eden di Villa Alari torna ai cernuschesi. Riqualificazione in vista anche per il parco della dimora settecentesca, bigliettino da visita di Cernusco. "Un passo importante nella valorizzazione di uno dei luoghi storici più significativi della città", spiega la sindaca Paola Colombo. Il Comune ha avviato una riqualificazione complessiva del verde pubblico collegato all’ambito monumentale del complesso. Nei prossimi mesi sarà sistemato l’arredo urbano nel roseto, nel percorso pedonale che collega la villa al Naviglio Martesana e nel suggestivo "cannocchiale" della dimora. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’Eden di Villa Alari riapre alle visite: "Un gioiello restituito alla città"