Leclerc-Norris duello infinito alle spalle di Max | highlights GP Usa

Formula 1, gli highlights del GP Usa. Ad Austin Max Verstappen difende fino alla fine la prima posizione, precedendo Lando Norris e Charles Leclerc, autori di un lungo duello. Quinto il leader del mondiale Oscar Piastri, che ha ora un vantaggio di 40 punti sul campione del mondo in carica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Leclerc-Norris, duello infinito alle spalle di Max: highlights GP Usa

Contenuti che potrebbero interessarti

Dopo 21 giri Norris passa Leclerc e si mette in seconda posizione. Il monegasco entra ai box nel giro successivo e monta la media dopo più di un terzo di gara con le soft. #MemasGP #USGP #F1 - facebook.com Vai su Facebook

La classifica finale del #USGP: vince #Verstappen su #Norris e #Leclerc. Max a -40 dal leader del Mondiale #F1 #Formula1 - X Vai su X

F1, ad Austin domina Verstappen, Leclerc beffato nel finale da Norris, Hamilton 4° - Se l'olandese domina dal primo all'ultimo giro in Texas, il duello tra Leclerc e Norris entusiasma il pubblico. Secondo msn.com

F1. GP di Austin, è duello totale: Verstappen in pole, ma Norris e Leclerc vogliono ribaltare tutto in gara - Sul circuito di Austin, teatro del Gran Premio degli Stati Uniti 2025, tutto è pronto per una gara che promette scintille: Max Verstappen scatterà dalla ... Segnala automoto.it

F1, Lando Norris: “Un secondo posto importante per il campionato! Che battaglia con Leclerc…” - Lando Norris può sorridere dopo aver chiuso al secondo posto il Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno ... Come scrive oasport.it