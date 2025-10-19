Leclerc-Norris duello infinito alle spalle di Max | highlights GP Usa

Gazzetta.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Formula 1, gli highlights del GP Usa. Ad Austin Max Verstappen difende fino alla fine la prima posizione, precedendo Lando Norris e Charles Leclerc, autori di un lungo duello. Quinto il leader del mondiale Oscar Piastri, che ha ora un vantaggio di 40 punti sul campione del mondo in carica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

