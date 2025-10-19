Leclerc alza la voce ma Norris lo beffa | gli highlights delle qualifiche

Max Verstappen conquista il miglior tempo nelle qualifiche ad Austin fermando il cronometro sull'1:32.510, precedendo Lando Norris e la Ferrari di Charles Leclerc. Quarto posto per George Russell, seguito da Lewis Hamilton. A completare i primi sei c’è Oscar Piastri, mentre Kimi Antonelli chiude settimo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Leclerc alza la voce, ma Norris lo beffa: gli highlights delle qualifiche

Approfondisci con queste news

La stagione 2025, per la Ferrari, è stata costantemente segnata da risultati deludenti e da un rendimento che non ha mai consentito a Charles Leclerc e a Lewis Hamilton di lottare per la vittoria. Anche dopo gli ultimi aggiornamenti introdotti nel corso dell'estat Vai su Facebook

Verstappen domina il GP d'Italia a Monza davanti alle McLaren di Norris e Piastri. Quarto Leclerc, sesto Hamilton - Honda si è travestita da McLaren a Monza e non ha concesso nulla agli avversari. Riporta ilmessaggero.it

Leclerc-Norris, l'incidente ai box a Singapore. Che cosa è successo - Sul circuito di Marina Bay la seconda sessione di prove libere è caratterizzata dalle bandiere rosse. corriere.it scrive

Gp Ungheria, trionfa Norris davanti a Piastri. Ira Leclerc: «Frustrante, ero un passeggero» - No, non è stata la temuta superiorità McLaren sul passo a mettere alle corde Charles e la sua Ferrari. Da ilmessaggero.it