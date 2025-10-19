Lecco gazebo di ascolto di Gattinoni in via Roma | Tanti cittadini per costruire il programma

Questa mattina (sabato mattina per chi legge, ndr), iscritti, simpatizzanti e volontari hanno proseguito l'attività dei "gazebo di ascolto" in via Roma: tanti i cittadini che si sono fermati per confrontarsi sulle sfide attuali e per condividere la propria opinione su quelle del futuro.Il. 🔗 Leggi su Leccotoday.it