Lecco gazebo di ascolto di Gattinoni in via Roma | Tanti cittadini per costruire il programma
Questa mattina (sabato mattina per chi legge, ndr), iscritti, simpatizzanti e volontari hanno proseguito l'attività dei "gazebo di ascolto" in via Roma: tanti i cittadini che si sono fermati per confrontarsi sulle sfide attuali e per condividere la propria opinione su quelle del futuro.Il. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
LECCO - Verso il voto del 2026, i gazebo proseguiranno anche nelle prossime settimane - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni. Centrosinistra in ascolto: continua la campagna per la Lecco del futuro - La coalizione a sostegno di Mauro Gattinoni in via Roma per raccogliere idee e proposte dei cittadini. Riporta msn.com
Elezioni 2026. “Diamo Voce alla Città”: mattinata in viale Turati in ascolto della città - LECCO – Continua l’attività della coalizione di centrosinistra a Lecco in sostegno di Mauro Gattinoni. Da msn.com
Elezioni comunali a Lecco. Mauro Gattinoni dà il via alla corsa verso il voto: “La nostra? Una coalizione aperta” - Lecco – La lunga corsa verso le prossime elezioni comunali di Lecco è cominciata. Si legge su ilgiorno.it