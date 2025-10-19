Lecco ‘Arancia meccanica’ in centro | in tre contro uno gli aizzano anche contro un pitbull

Lecco, 19 ottobre 2025 – Un uomo è a terra. Altri tre gli sono addosso e infieriscono. Si allontanano di un passo solo per averlo lo spazio per tirargli calci di slancio, ben assestati, in pancia e anche in faccia. Non basta: gli aizzano anche contro un cane, un pitbull nero, che lo azzanna prima alla manica della camicia e poi affonda i denti nell'avambraccio. Lui è talmente esausto che non oppone più nemmeno alcuna resistenza. Sembra una sequeza di ''Arancia meccanica'', invece è tutto vero. Due carabinieri, un giovane e una giovane, cercano di intervenire come possono, a mani nude: allontanano, dividono, strattonano, urlano “basta, adesso basta!”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

