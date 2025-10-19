L’eccellenza locale da far conoscere

Il ‘ Terre di Pisa Food and Wine ’ non è solo un viaggio tra piatti e degustazioni ma, come fa intendere il nome, prevede anche una vasta selezione di prodotti delle vigne. Tra i vari banchetti di bottiglie, uno dei più grandi e ricchi è quello del Consorzio vini Terre di Pisa, realtà nata nel 2018 che sta costruendo, passo dopo passo, una nuova identità per il vino locale: autentica, riconoscibile, fiera delle proprie colline. Un progetto che sta consolidando la reputazione del vino pisano come una delle nuove realtà interessanti del panorama toscano. Riccardo Gabriele, coordinatore del Consorzio, quali vini avete portato a degustazione? "Tutte le principali etichette del territorio: il Rosso, il Sangiovese, le Riserve, ma anche il rosato, il Vermentino e il bianco, questi ultimi che saranno peraltro protagonisti di una masterclass dedicata". 🔗 Leggi su Lanazione.it

