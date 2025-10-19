Leao trascina il Milan | vittoria di carattere contro la Fiorentina

MILANO – Il Milan torna a vincere e lo fa con il suo uomo simbolo, Rafael Leão, protagonista assoluto di una serata intensa a San Siro. Contro una Fiorentina ordinata ma poco incisiva, i rossoneri si impongono con carattere, chiudendo 2-1 una gara che nel primo tempo sembrava destinata all'equilibrio. L'avvio è prudente da entrambe le parti. Il Milan tiene il possesso e prova a sfondare sugli esterni, ma la Viola si chiude bene e riparte in velocità. Tomori e Pavlovi? si rendono pericolosi da palla inattiva, ma le occasioni restano poche. Modric orchestra, Leao tenta qualche accelerazione, mentre Kean fatica a trovare spazi.

