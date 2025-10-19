Leao ribalta la Fiorentina ma è bufera Var | Rigore senza senso

Il portoghese guida il Diavolo in testa alla classifica con due reti, in rimonta sui toscani, ma l’episodio che decide la partita scatena il caos Il Milan è primo in classifica, con la vittoria per 2-1 con la Fiorentina. Il Diavolo sorpassa tutti ed esulta per la doppietta di Leao, che nel momento più difficile trova una doppietta fondamentale. Ma a San Siro succede di tutto nel finale, con il rigore concesso ai rossoneri che scatena polemiche infinite. – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Dopo la rete di Gosens, pareggiata subito da un gran destro di Leao, finale combattutissimo e azione concitata in area, con Gimenez a terra dopo un contrasto con Parisi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Leao ribalta la Fiorentina, ma è bufera Var: “Rigore senza senso”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Leao sopra Lautaro? I numeri che nessuno si aspetta Dati, sorprese e una classifica che ribalta le certezze. Chi è il vero re delle sfide che contano? #Milan #Leao #SerieA #BigMatch #ACMilan #Trasfermarkt #Calcio #ForzaMilan - X Vai su X

Leao sopra Lautaro? I numeri che nessuno si aspetta... Quando si parla di big match, c’è chi sparisce e chi lascia il segno. E qualcuno, nonostante le critiche, continua a farlo più di tutti Dati, sorprese e una classifica che ribalta molte certezze. C - facebook.com Vai su Facebook

Rigore e polemiche nel finale, il Milan ribalta la Fiorentina e vola al primo posto: doppietta di Leao - Grazie ad una doppietta di Leao, il Milan ribalta la Fiorentina a San Siro e vola al primo posto in classifica, a +1 sul terzetto composto da Inter, Napoli e Roma. Lo riporta fcinternews.it

La doppietta di Leao porta il Milan in testa alla Serie A: Rafa ribalta la Fiorentina - Il portoghese diventa protagonista quando Allegri lo svincola dal ruolo di prima punta. Riporta fanpage.it

Il Milan batte la Fiorentina 2a 1 e diventa capolista in solitaria: doppietta di Leao - Milan da solo in vetta alla classifica di Serie A: battuta la Fiorentina a San Siro in rimonta per 2- Riporta lasicilia.it