Leao ribalta la Fiorentina il Milan di Allegri è primo in classifica da solo

Milan-Fiorentina 2-1 RETI: 10' st Gosens, 18' st Leao, 41' st Leao (rig.). MILAN (3-5-2): Maignan 5.5; Tomori 6.5, Gabbia 6, Pavlovic 7; Athekame 5.5 (12' st Gimenez 6.5), Fofana 5.5, Modric 7, Ricci 6.5, Bartesaghi 6; Saelemaekers 5.5 (45' st De Winter sv), Leao 7.5 (48' st Balentien sv). In panchina: Pittarella, Terracciano, Odogu, Sala. Allenatore: Allegri 6.5. FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea 7; Pongracic. 🔗 Leggi su Feedpress.me

leao ribalta fiorentina milanLeao ribalta la Fiorentina: 2-1, il Milan manda il primo messaggio scudetto - I rossoneri tornano in vetta solitaria dopo due anni, in una partita tutt’altro che brillante ma vinta grazie a carattere ed episodi ... Si legge su ilgiorno.it

leao ribalta fiorentina milanLeao ribalta la Fiorentina, ma è bufera Var: “Rigore senza senso” - 1 i viola con doppietta del portoghese, ma il penalty che da' la vittoria ai rossoneri fa discutere molto ... Riporta calciomercato.it

leao ribalta fiorentina milanMilan-Fiorentina, la ribalta Leao: primato in classifica rossonero - Nel posticipo domenicale della settima giornata, Milan con tante assenze ospita la Fiorentina di Stefano Pioli che ritrova i rossoneri. Scrive europacalcio.it

