Leao ribalta la Fiorentina ed è primo in classifica Il rigore decisivo fa infuriare i viola |Pioli | Così si invita a simulare

Il portoghese si riscatta prendendosi la squadra sulle spalle. Gimenez si conquista il rigore della vittoria ma è polemica. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

