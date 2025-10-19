Leao ribalta la Fiorentina | 2-1 il Milan manda il primo messaggio scudetto

Milano, 19 ottobre 2025 - Ci sono momenti che possono scrivere una storia scudetto. Il romanzo è solo agli inizi, la trama deve ancora svilupparsi, ma la doppietta di Rafael Leao potrebbe essere ricordata al sopraggiungere del caldo di fine stagione. Non era vero Milan, e in fondo visto il momento prendersi un punto era già un tesoro. Ma in un fine settimana già favorevole, visti i risultati delle altre, i rossoneri tornano in vetta solitaria dopo due anni. Il "realismo allegriano" trema alla rete di Gosens, si ritrova con la conclusione tutt'altro che irresistibile di Leao, trova un altro capolavoro al concedersi di un rigore quanto meno generoso su Santi Gimenez. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

