Leao ora tocca a te! Pioli torna a San Siro | le probabili di Milan-Fiorentina

Il Milan, decimato da diversi infortuni (in primis quelli di Rabiot e Pulisic), sceglie di schierare Bartesaghi sulla sinistra fin dal primo minuto. Fiducia anche a Leao lì davanti, mentre Modric tiene in mano le redini del centrocampo. Dalla parte della Fiorentina, Pioli sceglie di non smontare la difesa a tre. Occhio al possibile ballottaggio tra Gudmundsson e Fagioli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Leao, ora tocca a te! Pioli torna a San Siro: le probabili di Milan-Fiorentina

