Può la musica cambiare il mondo? In Messico il governo ha pensato di sì, se è vero che da poco si è concluso un concorso musicale nazionale, fase finale di una campagna governativa, durata mesi, pensata per allontanare la musica popolare messicana dal cartello della droga. L'idea che sottendeva al concorso è che se la musica influenza i giovani, in Messico i modelli canori sono diventati pericolosamente negativi. Così, la regola principale del concorso è stata escludere dai testi delle canzoni riferimenti alla malavita del narcotraffico, al suo sottobosco, al suo stile esistenziale.

Le tradizionali ballate narrative messicane negli ultimi decenni promuovono la violenza e lo stile di vita dei narcos. Ma molti cantanti trap fanno lo stesso in Italia...